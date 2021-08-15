شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلم أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت وزارة الصحة العراقية أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس كورونا من نظيرتها الأمريكية، وذلك في سياقِ الشراكة المتواصلة بين الولايات المتحدة والشعب العراقي.

وذكرت السفارة الأمريكية ببغداد - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن هذه اللقاحات سُلّمت من خلال مبادرة (كوفاكس) بالتنسيق مع كُلّ من منظمة الصحة العالمية وصندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة (UNICEF) وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) ".

وأوضحت أن الولايات المتحدة قدّمت 503 آلاف و100 جرعة من اللقاح كتبرع للعراق، ما يعكس التزامها بالجهود المشتركة لمكافحة جائحة كورونا.

وقدّمت الولايات المتحدة أكثر من (60) مليون دولار للعراق لمكافحة جائحة كورونا من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقد افتتح وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور هاني موسى بدر العقابي، مختبر التعاقب الجيني Sequencing Lab في مختبر الصحة العامة المركزي.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان، أن المختبر سيحدد السلالات لفيروس كورونا بين المصابين العراقيين باستخدام تقنية التعاقب الجيني لأول مرة في العراق، مشيرة إلى أن المختبر مجهز بأحدث الأجهزة العالمية وبكافة المستلزمات الخاصة بالسلامة والأمن البيولوجي وسيتم مستقبلا تحديد الخرائط الجينية للفيروسات والبكتيريا بالإضافة إلى التشخيص وتحديد الأمراض الوراثية والسرطانات بأنواعها.