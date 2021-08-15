شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يعمل بـ«سوق السمك» يكشف دخله الشهري ويوجه نصيحة للشباب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المواطن فيصل مسلم الذي يعمل في سوق السمك المركزي بمدينة جدة، أن العمل في السوق يمثل فرصة طيبة للمواطنين والشباب الطامح لتحقيق الذات وتحقيق دخل مناسب شهرياً، موضحاً أن دخل العامل يتراوح ما بين 7 إلى 10 آلاف ريال.
وأضاف مسلم، في لقاء مع “برنامج 120” على قناة “الإخبارية: “إن هناك فرصًا مثمرة داخل سوق السمك للمواطنين، يمكن أن تمنحهم دخولاً مميزة”.
وتابع المواطن فيصل مسلم: “أنه من الممكن أن يحصل العامل في سوق السمك على دخل شهري يتراوح مابين 7 آلاف إلى 10 آلاف ريال”.
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