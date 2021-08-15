اليمن.. مروحية تهبط اضطراريا لإنقاذ مصابين بعد استنجادهم بها بإطلاق الرصاص

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Ali Owidha

القاهرة- سبوتنيك.وأفاد مصدر محلي في محافظة مأرب، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "طياراً يمنياً فوجئ في طريق عودته...على متن مروحية تابعة للجيش اليمني من مطار سيئون إلى مطار صافر، عند تحليقه فوق منطقة (غويربان) بإطلاق نار قريب من الطائرة التي يقودها، فظن أنه اعتداء، ما دفعه لاتخاذ وضعية للرد على الهجوم، قبل أن يتنبه إلى أنه نداء استغاثة للفت الانتباه لحادث انقلاب باص ممتلئ بالمسافرين".

وأضاف المصدر إن الطيار التابع للمنطقة العسكرية الأولى (في الجيش اليمني)، لم يفكر في العواقب وما سينتج عن هذا الفعل من مخالفة، فقام مباشرة ودون تردد بالهبوط على مقربة من الحادث ليسعف ما يمكن إسعافهم".

وأشار إلى "وفاة اثنين من المسافرين أثناء رحلة الإسعاف، والبعض الآخر في حالة حرجة".