شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن عن موسم الرياض 2: قريباً سنبهر العالم بأيادى سعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، أنه بتخطيط من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع العديد من الجهات، سيتم افتتاح موسم الرياض 2.

وقال المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أننا سنبهر العالم بأيادى سعودية.

وكتب عبر حسابه على تويتر، "بتخطيط ودعم سمو سيدى حفظه الله، وبالتعاون مع عدة جهات مشكورة، قريباً سنبهر العالم بأيادى سعودية، 2019 كان تخيل، 2021 تخيل أكثر.. موسم الرياض".



