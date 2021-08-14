شكرا لقرائتكم خبر عن «وكيل الصحة» يكشف تأثير اللقاح على الحالات الحرجة المصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، عن مدى التأثير الإيجابي للقاح كورونا على الحالات الحرجة والمنومة المصابة بفيروس كورونا. وأكد في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد 19 خفضت التنويم بنسبة 71% والحالات الحرجة 80%. وأشار إلى أنه مع وصول الحاصلين على الجرعة الثانية إلى 35% بدأ يتضح تأثير ذلك على منحنى الحالات الكلي، لافتاً إلى أن هناك انخفاضا متسارعا بالتوازي مع زيادة التغطية بالجرعة الثانية، وأن الطريق واضح للخلاص من الجائحة.

كانت هذه تفاصيل خبر «وكيل الصحة» يكشف تأثير اللقاح على الحالات الحرجة المصابة بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.