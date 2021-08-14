شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد علني لبيع «سيارات تشليح» في جمرك ميناء جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح” في جمرك ميناء جازان- محافظة الداير. ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تفاصيل الضوابط والاشتراطات ومبلغ التأمين، وإخراج السيارات من الجمرك، ودفع عملة السعي.

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