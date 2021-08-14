شكرا لقرائتكم خبر عن معرضاً حياته والآخرين للخطر.. «المرور»: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور من ضبط شخص مارس التفحيط ، معرضاَ حياته والآخرين للخطر. وأكدت” المرور” في تغريدة على موقع “تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وكان أحد المغردين قد نشر مقطع فيديو يظهر قيام قائد مركبة بممارسة التفحيط في ساعة مبكرة على أحد الطرق العامة مما عرقل حركة سير المركبات والمارة.

كانت هذه تفاصيل خبر معرضاً حياته والآخرين للخطر.. «المرور»: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.