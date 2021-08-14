يستمد طاقته من القلب..باحثون يطورون جهاز تنظيم ضربات القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال باحثون صينيون، خلال عرض تقديمي في المؤتمر الافتراضي لتخزين وتحويل الطاقة، إنهم طوروا جهازاً لتنظيم ضربات القلب بدون بطارية، ويعمل بالطاقة المستمدة من القلب.



يعمل الجهاز الجديد عن طريق حصاد الطاقة الحركية للقلب، والتي يتم إنشاؤها عن طريق ضخ الدم عبر العضو، وفقًا للباحثين.

وقال الباحثون إن التكنولوجيا فعالة مبدئياً، وأنهم بصدد إجراء أبحاث حول سلامتها وفعاليتها عند الحيوانات، قبل اعتماد استخدامها على البشر.

وأكد "يي زيران" الباحث في الهندسة الميكانيكية في جامعة شنغهاي الصينية، على أن النماذج التي تعتمد بشكل أساسي على البطارية للحصول على الطاقة، تجعل من الصعب تطوير الكثير من الأجهزة الطبية الحيوية القابلة للزرع، لذا فإن الجهاز الحالي يمثل ثورة في عالم زراعة الأجهزة في جسم الإنسان.

جرب يي وزملاؤه الأجهزة الخالية من البطاريات والرصاص لسنوات، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد نهج يولد طاقة كافية، حتى قاموا بابتكار الجهاز الجديد الذي يستمد طاقته من القلب.

وفي حين أن التقنية الجديدة تبدو فعالة، إلا أن هناك أسئلة حول كيفية زرعها وما إذا كان مصدر الطاقة سيظل مستقرًا عندما يعاني المريض من مشاكل في القلب.

وأشار يي إلى أن جهاز تنظيم ضربات القلب الذي لا يحتاج إلى بطارية أمر ممكن من خلال استخدام تقنية تجميع الطاقة، والتي توفر طريقة مستدامة لإمداد الطاقة، وفق ما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.