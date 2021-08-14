الكويت.. مصادر صحية تكشف حقيقة إقرار لقاحات كورونا سنويا

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت صحيفة "القبس" عن المصادر أنه لا توجد حتى الآن أية توصيات من منظمات صحية دولية تشير الى الحاجة لإقرار مثل هذا التوجه.

© AFP 2021

وأوضحت المصادر أن تركيز وزارة الصحة حاليا في البلاد ينصب على توجيه التطعيم نحو الفئات المستهدفة والتعامل مع وباء فيروس كورونا وتحوراته.

وبينت أن التخطط في المرحلة المقبلة ينصب بشكل أساسي على الوباء والمدى المناعي لتلك اللقاحات، التي أعطيت للمواطنين والمقيمين منذ بداية حملة التطعيم أواخر العام الماضي.

وذكرت أنه كلما زادت معدلات التطعيم المضادة للجائحة محليا وعالميا، ساهم ذلك في حسم مرحلة هامة من عمر وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على أهمية إقبال المترددين على تلقي اللقاح والابتعاد عن المواقع والقنوات غير الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن عددا من الأسر فقدت أفرادا منها بسبب التردد والعزوف عن التطعيم.