وزير الصحة الأردني: الأردن يشهد مسيرة تطوير وتحديث

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال احتفال أقامه مستشفى الأمير حمزة اليوم السبت، بمناسة إنجاز 300 عملية لزراعة الكلى داخل المستشفى، وفقا لما نقله موقع "الغد".

وقال الوزير الأردني إن:

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"الأردن يشهد اليوم مسيرة تطوير وتحديث تتعلق بتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بها، ولاسيما الصحية منها".

وأكد أن هذا "التحسين والارتقاء يمثل إنجازا طبيا رائدا، وهو ثمر زرع روي بعرق كوادر طبية سخرت جهودها كافة لخدمة الإنسانية لرفع سوية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى الذين خذلتهم بعض أعضاء أجسامهم مثل الكلى".

وأردف الهواري أن "مستشفى الأمير حمزة أضفى تميزا بضم برنامج زراعة الكلى الذي شكلت انطلاقته سنة 2009 نقلة نوعية في خدمة مصابي الفشل الكلوي والتخفيف من معاناتهم"، وثمن إنجاز الكادر الطبي وتفانيه في تقديم الرعاية الطبية الفضلى للمرضى، وخدمتهم وإجراء مختلف العمليات الجراحية لهم، وأبرزها تلك المختصة بزراعة الكلى التي يحتفل فيها المستشفى بإنجاز العملية 300 بأيد أردنية.

وأكد الهواري أن الإنجاز يحمل مفهوم العطاء ومعناه، والذي يبدأ بعطاء الطبيب الذي يداوي ويجري تداخلاته الجراحية لزراعة الأعضاء البشرية بأجسام هي في أمس الحاجة إليها، إلى عطاء الإنسان والأهل والعشيرة.