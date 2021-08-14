شكرا لقرائتكم خبر عن تلقيح أكثر من 16 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تلقي 16 مليونًا و240 ألفًا و404 شخصًا بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، حتى الآن، منهم 48 ألفًا، و91 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن 20 ألفًا و697 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقى اللقاح 11 مليونًا و389 ألفًا، و655 شخصًا.

يذكر أن المغرب تسلم قرابة 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.