شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مناورات «المحيط الهندي» بين القوات السعودية البحرية والهندية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اختتمت اليوم السبت مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (المحيط الهندي) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الهندية الصديقة والذي نفذ في مياه الخليج العربي.

وبمناسبة اختتام فعاليات التمرين أوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أنه قد تم تنفيذ عدة فعاليات من ضمنها تدريب حق الزيارة والتفتيش، وحماية حقول النفط ، وحماية الجزر ، وتدريب البحث والانقاذ ، والحرب الالكترونية، وهجوم الزاورق بأنواعها ، والتزود بالوقود، وتدريب الاهداف ماوراء الأفق.

وأضاف أن التمرين قد حقق جميع الأهداف المرجوة منه، من توحيد المفاهيم ، وتبادل الخبرات، وصقل وتطوير المهارات للمشاركين باحترافيه عاليه ، وتوثيق أواصر التعاون العسكري المشترك.

وفي ختام تصريحه دعا قائد الأسطول الشرقي الله أن يديم الأمن والاستقرار على البلدين الصديقين.