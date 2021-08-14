شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تستكمل جميع التجهيزات لاستقبال المعتمرين القادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استكملت المديرية العامة للجوازات جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم. واستقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة أولى رحلات المعتمرين من القادمين من الخارج اليوم السبت، وإنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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