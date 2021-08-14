كل ما تريد معرفته عن هاتف أوبو Oppo A93

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

رغم مميزاته العديدة إلا أن هاتف أوبو Oppo A93 لم يخلو من العيوب والانتقادات التي اشتكى منها العديد من العملاء وركز عليها الخبراء.



ورغم أن الهاتف يحظى بمواصفات عالية، لكن هناك بعض النقاط تحسب عليه، يأتي في مقدمتها، البطارية والتي جاءت أقل في السعة من هاتف أوبو السابق Oppo A92.

ومن الثغرات التي أخذت على الهاتف أيضا، هو التخلي عن الصوت الإستريو، وقدومه بالصوت العادي.

لكن الهاتف، تميز بالعديد من المواصفات، أبرزها، دعمه لتشغيل شريحتين وكارت ميموري، كما أنه يدعم تصوير (4K).

وفيما يخص الشكل، فالهاتف يتميز بكونه خفيف ونحيف، وهو ما يسهل استخدامه، كما أن الهاتف يحتوي على شاشة (AMOLED)، والتي تقدم رؤسة متميزة.

هاتف أوبو Oppo A93 يتميز بسعره المناسب حيث يبلغ سعره في السوق المصرية نحو 4350 جنيها.

وفقا لموقع (gsmarena)، يأتي هاتف أوبو Oppo A93 بمعالج، ثماني النواة، من النوع، Helio P95، بينما يأتي الهاتف ببطارية سعة 4000 مللي أمبير.

يعمل الهاتف بنظام التسغيل بنظام تشغيل أندرويد 10، ويتميز بذاكرة بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

ويتميز هاتف أوبو Oppo A93 بوجود كاميرا أمامية مزدوجة، الأولى دقتها 16 ميجا بيكسل، والثانية 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فهي رباعية، الأأولى دقتها 48 ميجا بيكسل، والثانية 8 ميجابيكسل، والثالثة 2 ميجا بيكسل، والرابعة دقتها 2 ميجا بيكسل.

وفيما يتعلق بشاشة هاتف أوبو Oppo A93، فهي من النوع، AMOLED، وبها ثقب مزدوج، وتبلغ مساحتها 6.43 بوصة، ودقتها (1080×2400)، بجودة (FHD+).