السيسي: النمو السكاني غير المخطط يجهض نتائج الإصلاح الاقتصادي

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء تصريح السيسي خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في مدينة بدر، صباح اليوم السبت، والتي أكد خلالها على أن بلاده تسعى لإتاحة 15 منطقة حرفية جديدة.

ونقلت قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم السبت، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حرصت على تسهيل الإجراءات اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبأن الحكومة المصرية تعتزم، وبقوة، إتاحة مناطق حرفية خلال الفترة المقبلة.

وذكر الرئيس السيسي أن بلاده تجري حوارا مجتمعيا حيال أي قرارات يتم اتخاذها، مضيفا أن ما تحقق الآن يعود إلى فضل الشعب المصري كله، بعدما تصدى لمحاولات تخريب البلاد.