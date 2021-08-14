بماذا أجاب السيسي على سؤال هل أنت أهلاوي أم زملكاوي؟

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا ردا على سؤال لمواطن يدعى محمد سامي، خلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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وقال سامي في سؤاله الموجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هل أنت أهلاوي أم زملكاوي؟".

وأجاب الرئيس المصري على السؤال أنه ليس لديه وقت للتفكير في مثل هذا الموضوع، مؤكدا أنه لا يفكر إلا في مصر وأنه "مصراوي".

وقابل الحضور رد الرئيس بتصفيق حاد، ليستكمل السيسي حديثه بالتأكيد على أنه يحب "الأهلي والزمالك وكل الفرق".

وكان الرئيس المصري أجاب على سؤال مماثل قبل عدة سنوات خلال برنامج تليفزيوني يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي بقوله: "أنا بشجع كل اللي بيحبه المصريين".