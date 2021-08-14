حمدوك: كلما كان الجيش قويا موحدا كلما كان أكثر قدرة على حماية الوطن

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تغريدة لرئيس الوزراء السوداني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، لتهنئة القوات المسلحة السودانية، بعيدها السابع والستين.

وقال حمدوك إنه كلما كان الجيش قويا موحدا، كلما كان أكثر قدرة على حماية الأرض والمساعدة في الحفاظ على الديمقراطية وفي الذود عن حياض الوطن.

​وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "أهنئ الجيش السوداني بعيده السابع والستين وأتمنى لو كان باستطاعتي أن أشد على يد كل جندي سوداني يقف في الخطوط الأمامية فاتحاً صدره ليتلافى كل خطر ويرد كل معتد".

​واختتم حمدوك تهنئته بقوله: "كل عام وجنودنا الذين يحمون الثغور في طول البلاد وعرضها بخير وكل عام وجيشنا لمجد السودان مُشيد".