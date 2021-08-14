شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الحكومة السورية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أعضاء الحكومة السورية الجديدة برئاسة حسين عرنوس اليمين الدستورية أمام الرئيس السورى بشار الاسد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت ، بأن الرئيس السوري، كان قد أصدر الثلاثاء الماضي، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة للبلاد الذى يقضى بتكليف حسين عرنوس لتشكيل الوزارة، وتشمل ست حقائب جديدة من ضمنها الإعلام والتجارة الداخلية .

و أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والأوقاف والاقتصاد والثقافة، حيث احتفظ باقى الوزراء بمناصبهم، وأبرزهم وزير الدفاع العماد على عبد الله أيوب، والداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، ووزراء الأوقاف محمد عبد الستار، والخارجية فيصل المقداد، والاقتصاد محمد سامر الخليل، والثقافة لبانة مشوح.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر مرسوما يقضى بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، ونشرت الرئاسة السورية أسماء الحكومة الجديدة وهي كما يلي: