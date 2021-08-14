شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 16 حالة وفاة جديدة بكورونا والعراق يرصد 7610 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 16 وفاة و658 إصابة جديدة بكورونا، وأفادت الصحة لأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - بأن إجمالي الإصابات بلغت 781552، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10187، كما بلغ إجمالي حالات الشفاء 759963.

فيما سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، وبها يرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 1768753 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية فى بيان بتسجيل 65 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 19606, فيما تم تسجيل 10078 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالى حالات الشفاء إلى 1586671 حالة .

وفى السياق ذاته، أعلنت ألمانيا التبرع، بخمسة ملايين كمامة جراحية وقائية بقيمة إجمالية مليون و570 ألف دولار أمريكي إلى وزارة الصحة الأردنية، وذلك من خلال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن؛ دعما لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

وأعرب وزير الصحة الأردني فراس الهواري - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - عن شكره لشعب وحكومة ألمانيا على مساعدتهم المستمرة في مواجهة فيروس "كوفيد-19".

بدوره، قال السفير الألماني لدى الأردن برنهارد كامبمان إن هذه الشحنة من الكمامات الجراحية تؤكد وقوف بلاده مع الأردن في هذه الأوقات الصعبة للحد من انتشار الفيروس.

من جانبها، أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الرعيبي عن تقديرها للتبرع الذي تقدمه ألمانيا في الوقت المناسب كدعم للأردن للمساعدة في وقف انتشار الجائحة.. مشيرة إلى أن المنظمة تُقدّر أيضا الدعم الألماني لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية في الأردن بمبلغ قدره 500 ألف دولار، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة جهوده في مواجهة الجائحة.