شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الأركان السوداني: وحدة الجيش هي صمام أمن البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أول ركن مجدي ابراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان السودانية أن وحدة الجيش هي صمام أمن البلاد، لافتا إلى انتفاء الإثنية والعرقية والقبلية في القوات المسلحة، حيث يلتف جميع منتسوبيها خلف رايتها القومية.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان السودانية - في كلمة خلال طابور العرض العسكري، الذي تم تنظيمه اليوم السبت، ضمن الاحتفال بالعيد الـ67 للقوات المسلحة - إن "القبيلة التي ننتمي إليها هي جيشنا، وهي أيضا عقيدتنا القتالية التي تجمعنا وتوحد صفنا".

وأضاف أن منسوبي القوات المسلحة لن يحيدوا عن هذه الراية التي لن تسقط ما دام خلفها رجال هذه مبادؤهم، موضحا أن احتفالات القوات المسلحة هذا العام ستمتد إلى شرق البلاد، حيث ستحتضن الفعاليات أرض الفشقة (على الحدود الشرقية مع إثيوبيا)، احتفالا بعودتها لربوع الوطن.

وشهدت الخرطوم اليوم تنظيم طابور العرض العسكري في عدة مناطق، حيث انطلقت تشكيلات من كافة الأسلحة في ربوع العاصمة السودانية، وجابت الطرقات الرئيسية ترافقها فرق الموسيقى العسكرية، كما قدمت القوات الجوية عروضا استعراضية في سماء الخرطوم، واحتضن المتحف الحربي معرضا لمختلف أسلحة وتشكيلات القوات المسلحة.

ومن المقرر أن تُختتم احتفالات العيد الـ67 للقوات المسلحة بخطاب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للشعب السوداني مساء اليوم، في فعالية يحضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وتحتفل القوات المسلحة السودانية بعيدها في 14 أغسطس من كل عام، حيث يصادف اليوم تاريخ تسلم أول قائد سوداني لقيادة قوة دفاع السودان في العام 1954.