شكرا لقرائتكم خبر عن سائق متهور يقود بسرعة جنونية في الرياض.. و«المرور» يتفاعل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، من ضبط قائد مركبة متهور يقود بسرعة جنونية ويعكس الطريق على أحد الطرق بالرياض.

وأوضح المرور، ردًّا على مقطع فيديو وثق تفاصيل المخالفة: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

ووثق المقطع قائد مركبة متهور يقود بسرعة جنونية ويعكس الطريق على أحد الطرق الرئيسية في الرياض ويمارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.