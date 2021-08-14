إعلام: 50 سنتمترا تفصل الخرطوم عن أعلى منسوب فيضان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "الانتباهة"، إن منسوب النيل عند الولاية وصل 17.16 مترا، وهو ما يعتبر أقل من أعلى منسوب للفيضان في تاريخ الولاية بـ 50 سنتمترا.

M.Soliman

ونقل الموقع عن البيان اليومي للجنة الفيضان أن إيراد النيل الأزرق قرب الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 602 مليون متر مكعب.

وبلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 395 مليون متر مكعب.

وقبل يومين، تسببت السيول والأمطار الغزيرة في السودان في ارتفاع كبير بمنسوب مياه نهر النيل، وسط تحذيرات للسلطات من حدوث فيضانات.

وبشكل سنوي، تتكرر تداعيات موسم الخريف في السودان، حيث تخلف قتلى وجرحى وانهيار للمنازل والمرافق الخدمية والحكومية في أنحاء متفرقة بالبلاد، جراء الفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة.

وكانت السلطات السودانية، أعلنت في الشهر الماضي، زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق جراء الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية التي يأتي منها النيل.