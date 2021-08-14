هل نشهد استنساخ للحرس الثوري الإيراني في العراق؟

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Mohammad Ali Marizad

وذكر الموقع الإلكتروني سكاي نيوز عربية، مساء اليوم السبت، أن الفياض قد دعا خلال زيارته الأخيرة إلى إيران للاستفادة من تجربة الحرس الثوري الإيراني، وإشادته بدعم الحرس والشعب الإيرانيين للحشد والشعب العراقيين.

وكان الفياض قد عبَّر أثناء لقائه اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران، الأسبوع الماضي، عن فخره بالحرس الثوري، مؤكدا أن الحشد الشعبي يدرس الاستفادة من تجربة الحرس بحسب قوانين العراق، وهي التصريحات التي أثارت غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل الموقع الإلكتروني على لسان رمضان البدران، الخبير في الشأن العراقي، أن فالح الفياض ينتمي فكريا إلى مدرسة الولي الفقيه، وأن جبهة الحشد الشعبي العراقية بنيت على فكرة نظام الحرس الثوري، معتقدا أن دعوته بكون الحشد الشعبي كالحرس الثوري تعني أن تمكن الحشد من اعتلاء السلطة العسكرية، مشيرا إلى أن العراق أمام محاولة عملية لاستنساخ التجربة الإيرانية في العراق، وإخراج بلاده من اعتبارها دولة مدنية إلى دولة تُحكم من إيران.

ولفت البدران إلى أن هناك مساع حقيقة لتطبيق تجربة الحرس الثوري في العراق، وإخضاع العراق من قبل دولة الفقيه في إيران، مشيرا إلى أن هذا هو جوهر المشروع الجديد الذي قد تشهده بلاده في الفترة المقبلة، خاصة مع تكرار زيارة قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، إلى العراق، مؤخرا.

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