الرئيس اللبناني يدعو البرلمان لمناقشة قرار وقف الدعم

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني صوت بيروت إنترناشيونال، مساء اليوم السبت، أن ميشال عون وجه دعوة إلى مجلس النواب اللبناني، عبر رئيسه نبيه بري، لمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في بلادهما، على خلفية قرار حاكم مصرف لبنان، والقاضي بوقف الدعم الحكومي على مواد وسلع حياتية وحيوية فضلا عن بحث تداعيات القرار نفسه، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكان قد أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، يوم الأربعاء الماضي، 11 آب/أغسطس، رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل عبر دفع اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مما دفع الشركات المستوردة إلى عدم تسليم المحروقات للمحطات الأمر الذي أشعل الأزمة بشكل هستيري.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض شديد بمخزون المحروقات، وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات.

وأصابت أزمة شح المحروقات الحادة التي يعاني منها لبنان الأفران في مختلف المناطق، ليضاف طابور الخبز إلى طابور البنزين والغاز وغيرها من طوابير الانتظار للحصول على السلع الحياتية.