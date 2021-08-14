الجزائر... تمديد الحجر المنزلي في 40 ولاية لمدة 15 يوما

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر- سبوتنيك. وبحسب بيان للحكومة الجزائرية، سيتم تطبيق إجراء الحجر اعتبارا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صبيحة اليوم التالي.

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ومنحت الحكومة الولاة (المحافظين) في كل ولاية على انفراد حرية اتخاذ التدابير التي يتطلبها الوضع الصحي هناك، بما في ذلك "إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى".

ومدد القرار تعليق نشاط النقل الحضري وعبر السكك الحديدية والنقل ما بين الولايات خلال العطل الأسبوعية في جميع الولايات المشمولة بالحجر المنزلي الجزئي.

ومدد أيضا غلق جميع الأنشطة التي يتردد عليها السكان بكثرة، وتمثل خطرا كبيرا لانتقال العدوى في الولايات ذاتها.

وحتى الآن إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة 185 ألفا و902 حالة من بينها 860 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات 4730.

وأواخر الشهر الماضي، سجلت الجزائر أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بداية الجائحة مسجلة وقتها 1505 إصابة.