أعضاء الحكومة السورية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام الأسد... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية صور للوزراء الجدد بمشاركة أعضاء الحكومة القديمة وهم يقسمون أمام الرئيس السوري.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أصد الثلاثاء، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

ويقضي المرسوم التشريعي تحت رقم (206) للعام 2021، بتكليف المهندس حسين عرنوس لتشكيل الوزارة، وتشمل 6 حقائب جديدة من ضمنها الإعلام والتجارة الداخلية.

وبحسب المرسوم الصادر عن الرئاسة السورية، تم تعيين الدكتور بطرس الحلاق وزيرا للإعلام خلفا لعماد سارة، والدكتور عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفا لطلال البرازي والمهندس محمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل خلفا لسلوى عبد الله، إضافة إلى 3 وزراء دولة بينهم المرشح لانتخابات الرئاسة السورية الأخيرة، عبد الله عبد الله، والمهندس محمد فايز البرشة، والدكتورة ديالا بركات.

وبالمقابل أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والأوقاف والاقتصاد والثقافة، حيث احتفظ باقي الوزراء بمناصبهم، وأبرزهم وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب، والداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، ووزراء الأوقاف محمد عبد الستار، والخارجية فيصل المقداد، والاقتصاد محمد سامر الخليل، والثقافة لبانة مشوح.