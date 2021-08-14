ضاحي خلفان يكشف سبب انتصارات حركة طالبان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال خلفان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نهاية للقوات الأمريكية في أفغانستان شبيهة إلى حد ما بنهاية حربها في فيتنام".

​​وقال المسؤول الأمني الإماراتي إن الولايات المتحدة دخلت أفغانستان بحجة فرض الديمقراطية، إلا أن وجودها هناك انتهى بتسليم البلد إلى حركة طالبان.

وأشار ضاحي خلفان إلى أنه أبلغ الأمريكيين أنه لن يتمكنوا من هزيمة حركة طالبان، موضحا أن روابط القبيلة هناك أقوى من أي شئ آخر.

دخلت امريكا أفغانستان بحجة فرض الديمقراطية.. انتهت بتسليم البلد لطالبان...

​واعتبر المسؤول الأمني أن المجتمع الافغاني لا تصلح له إلا الطريقة الأفغانية والحياة الأفغانية الخاصة به.

وذكر نائب رئيس شرطة دبي أن أصدقاء واشنطن نصحوها بأنه من الخطأ السعي لفرض الديمقراطية على دول العالم الثالث بالقوة.