قائد عسكري أمريكي وسفير واشنطن بالقاهرة يشيدان بقاعدة "برنيس" البحرية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان نشرته، اليوم السبت، الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية.

وقال البيان إن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية استقبل كوبر وكوهين في قاعدة برنيس البحرية لمشاهدة ما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحري المصري والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة.

وأوضح المتحدث العسكري أن الاستقبال جاء بالتزامن مع زيارة الطراد الأمريكي (USS Monterey) إلى القاعدة، وهو ما يعد أول نشاط بحرى يجري تنفيذه بالقاعدة.

وأشاد المسؤولان الأمريكيان بموقع القاعدة المتميز لقربه من خطوط المواصلات البحرية وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة في قناة السويس والمضايق البحرية.

ويعد طراد الصواريخ الموجهة الأمريكي (USS Monterey) من طراز (Ticonderoga) وهو أحد أٌقدم وأكبر الوحدات البحرية الأمريكية.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قاعدة "برنيس" العسكرية على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان (630 كم مربع)، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وفي قطاع البحر الأحمر.