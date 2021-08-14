الاتحاد الدولي للاتصالات يختار البحرين الأولى خليجيا في هذا الأمر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب التقرير الذي نشرت تفاصيله وكالة أنباء البحرين "بنا"، تصدرت مملكة البحرين دول مجلس التعاون الخليجي في توافر الكفاءات المتقدمة في البرمجة الحاسوبية.

وأعلن التقرير أن البحرين حققت عددا من المراكز المتقدمة، معززة من موقعها ومنها سهولة اقتناء الهواتف المحمولة بمختلف فئاتها.

وأضاف: "حلت البحرين في المركز الثامن عالمياً، في حين تصدرت دول الخليج مرة أخرى في توافر أفضل سعر "غيغابايت" للبيانات في المنطقة، وهو ما يعكس اتجاه البحرين لمواكبة تحقيق هدف الأمم المتحدة في تحمل تكاليف 2% من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المستهدف عبر جميع حزم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم قياسها".