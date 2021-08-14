شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب عبير موسى رئيسة لحزب الدستورى الحر التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الدستورى الحر التونسى، أنه على إثر انعقاد المؤتمر الانتخابي للحزب الذي التأم عن بعد، من 12 إلى 14 أغسطس 2021، تم إعادة انتخاب عبير موسي رئيسة للحزب.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، إنه تم انتخاب أعضاء الديوان السياسي للحزب وهم ثامر سعد وعواطف قريش ومحمد كريم كريفة وسميرة السايحي وعلي البجاوي وألفة العياشي وناجي الجراحي وسهام المجبري ومحمد عز الدين عبد الكافي وهاجر النيفر وسمير الحداد ونادية بن رمضان ومحمد عمار وهدى سلماوي ومختار البرتاجي ومريم ساسي.

ووفق بيان للحزب، اليوم السبت، تقرر خلال أشغال هذا المؤتمر "إحداث الهيئة السياسية، كهيكل استشاري يضم كفاءات وطنية من كل الفئات وكل الجهات وقد تم الإعلان عن النواة الأولى للهيئة".