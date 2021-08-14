شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مقيمين سرقوا أموالاً ومتعلقات شخصية من أحد المنازل بمكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، من القبض على (3) مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مقيمين بمحافظة جدة.
وتبين أنهم اثنان من الجنسية التشادية وآخر من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر لانتحالهم صفة رجال الأمن ودخولهم منزل أحد المقيمين، وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية.
وتابع متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 مقيمين سرقوا أموالاً ومتعلقات شخصية من أحد المنازل بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.