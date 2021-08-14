شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مقيمين سرقوا أموالاً ومتعلقات شخصية من أحد المنازل بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، من القبض على (3) مقيمين سرقوا مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من أحد المنازل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مقيمين بمحافظة جدة.

وتبين أنهم اثنان من الجنسية التشادية وآخر من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر لانتحالهم صفة رجال الأمن ودخولهم منزل أحد المقيمين، وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية.

وتابع متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.