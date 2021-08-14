شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. «التعليم» تبدأ استقبال طلبات الابتعاث الخارجي في هذه التخصصات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

من المقرر أن تبدأ وزارة التعليم غداً الأحد 1443/1/7 استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي لدرجات البكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن استقبال طلبات التقديم من خلال الرابط الموحد (اضغط هنا).