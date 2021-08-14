الجزائر.. وصول جثامين الجنود المتوفين خلال إخماد الحرائق إلى مطار معسكر

دبي - محمود عبدالرازق - وكان في استقبال الجثامين والي الولاية، عبد الخالق صيودة، بمعية السلطات العسكرية والمدنية.

وتنقل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم السبت، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، لإلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواح الموتى، الذين استشهدوا خلال عمليات إخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو وبجاية.

و أكد شنقريحة تعاطفه الكبير وتضامنه العميق مع عائلات الضحايا ومشاطرتهم آلامهم وأحزانهم مؤكدا وقوف الجيش الوطني الشعبي إلى جانبهم مجددا لهم تعازيه الخالصة.

وسجيت جثامين الجنود، بالتشريفات العسكرية بالمستشفى العسكري للجيش، قبل تحويلهم نحو ولاياتهم الأصلية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 حالة وفاة، بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم من ولاية تيزي وزو.

وأشارت الوزارة الجزائرية إلى أن 12 عسكريا آخرين في حالة حرجة في المستشفيات.

وأعلن رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على ضحايا الحرائق التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد.

وتعرضت الغابات في الجزائر، الاثنين الماضي، في نحو 14 ولاية عبر البلاد، إلى اندلاع حرائق ضخمة.

وتم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقا أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.