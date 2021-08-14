شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 140 مليون ريال.. «النيابة» تكشف تفاصيل القبض على 4 متهمين في قضية غسل أموال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين في قضية غسل أموال.
وقال مصدر مسؤول أن أحد المتهمين “مواطن” والآخرين “وافدين”، حيث ثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة.
وأوضح المصدر أن عمليات التحويل تمت بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال. مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكد أنه صدر حكم قضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال الغير مشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريالاً، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال.
ونوه المصدر إلى تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.
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