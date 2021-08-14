شركة شاومي تعلن عن إطلاق البروجيكتور Wanbo X1 الجديد بدقة HD

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق البروجيكتور Wanbo X1 الجديد بدقة HD. وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن نقل الصور لاسلكياً إلى البروجيكتور الجديد، الذي يأتي مزودا بسماعة بقدرة 3 وات.



ويعمل بدقة 1200 x 720 بيكسل، ويتوافق مع معيار HD Ready، بمعنى أنه يمكن عرض القنوات التليفزيونية بدون أي فقدان في جودة الصورة.

وتبلغ نسبة التباين 2000:1، بينما تبلغ شدة الإضاءة 300 لومن، ويمكن نصب البروجيكتور على مسافة من 2ر1 متر إلى 3 أمتار من الشاشة، لكي يتم عرض صورة قياس 40 إلى 120 بوصة، ويبلغ العمر الافتراضي لمصدر الإضاءة حوالي 20 ألف ساعة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للبروجيكتور الجديد على منفذ HDMI لنقل محتويات الصورة، بالإضافة إلى إمكانية نقل محتويات الميديا عن طريق شبكة الواي فاي.

ويعتمد على نظام التشغيل غوغل أندرويد 9.0 ويتيح إمكانية التشغيل لمحتويات الميديا، مع تثبيت تطبيقات يوتيوب ونتفليكس، مع إمكانية تثبيت العديد من التطبيقات الأخرى.