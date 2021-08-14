هل الكلاب البوليسية تعد من الحيوانات المفترسة؟.. «الحياة الفطرية» توضح (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، أن الكلاب بجميع أنواعها لا تعتبر من الحيوانات المفترسة، وبالتالي لا تدخل في اختصاصات المركز.
وحول ما إذا كانت الكلاب البوليسية، تعتبر من الحيوانات المفترسة ، أكد “البوق” ، أن الكلاب البوليسية ليست من الحيوانات المفترسة ، موضحاً أن الكلاب الضالة من الممكن أن تتحول إلى حيوانات مفترسة.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية هاجمت الكلاب الضالة العديد من الأطفال ، وهو ما يشكل خطراً ليس فقط على الحياة البرية وإنما أيضا على الحياة الفطرية، من خلال تزاوج هذه الكلاب مع الذئاب مما يؤدي إلى حدوث خلل في الصفاء الجيني لهذه الذئاب.
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