شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع.. «الداخلية» تضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأمن الحدود والعمل والإقامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج حملاتها الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته اليوم على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحملات الأمنية خلال الفترة من 5 أغسطس الجاري وحتى يوم 11 من نفس الشهر ، أسفرت عن ضبط 12862 مخالفاً منهم 4366 مخالفًا لنظام الإقامة، و 7369 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1127 مخالفًا لنظام العمل.

وأبانت الوزارة أنه بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 292 شخصًا، 48% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و9% جنسيات أخرى، كما تم ضبط7 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 3 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 74456 وافداً مخالفًا، منهم 61744 رجلاً، و12712 امرأة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إحالة 57699 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3441 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7239 مخالفًا.