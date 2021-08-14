شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانات: العالم يقدم 4.6 مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الجرعات المضادة لكورونا المقدمة حول العالم بلغت 4.65 مليار جرعة.



وبلغ أحدث معدل للتطعيم حوالي 38.3 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في 7 أيام.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة جراء تفشي فيروس كورونا 206.3 مليون حالة والوفيات 4.35 مليون.