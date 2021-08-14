اخبار الخليج

بيانات: العالم يقدم 4.6 مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانات: العالم يقدم 4.6 مليار جرعة لقاح ضد فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الجرعات المضادة لكورونا المقدمة حول العالم بلغت 4.65 مليار جرعة.

 

وبلغ أحدث معدل للتطعيم حوالي 38.3 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في 7 أيام.

 

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة جراء تفشي فيروس كورونا 206.3 مليون حالة والوفيات 4.35 مليون.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا