إنشاء لواءين... العمليات المشتركة العراقية تكشف تفاصيل الاتفاق مع البيشمركة

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Media Cell

وصرح المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، لـمراسلتنا في العراق، اليوم قائلا: "إن الاجتماع بين العمليات المشتركة والبيشمركة يوم الخميس الماضي، كانت الغاية منه هو إنشاء قوات مشتركة بحدود لواءين مهمتهما مطاردة وملاحقة تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك".

وأضاف الخفاجي، أن اللواءين ستكون مهمتهما أيضا القيام بعمليات أمنية مشتركة والتنسيق في مصادرة التنظيمات الإرهابية.

وأعتبر اللواء المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاجتماع الذي عقد مع البيشمركة بالمهم جدا وقد نجحت فيه الأطراف في آلية التنسيق المشترك والاتفاق على مبدأ العمل بين القوات.

وأعلنت العمليات المشتركة قد أعلنت في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، في 13 من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، أنها "استضافت في بغداد الاجتماع الثالث لجنة التنسيق العسكري والعمل الأمني المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الأمني المشترك على طول الخط الفاصل بين القوات الاتحادية وحرس الأقاليم بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية (التنظيم المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، واتخاذ الإجراءات العسكرية والأمنية لمعالجة الثغرات، وقد تم الاتفاق على ما يلي:

أولا: المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل.

ثانيا: تشكيل لجان أمنية وعسكرية ميدانية مشتركة لتقييم التحديات الأمنية حسب قواطع العمليات والمحاور وأعداد خارطة طريق للتعامل معها.

ثالثا: المباشرة في العمل الأمني والعسكري لقاطع ديالى لإنشاء مركز التنسيق الأمني المشترك والاتفاق على آلية عمل السيطرات ونقاط الاتصال المشتركة والتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية مشتركة ضد الإرهاب والجريمة.