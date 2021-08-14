جرحى في تفجير استهدف دورية أمنية شمالي عدن

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "عدن الغد"، عن شهود عيان، قولهم إن الانفجار هز الحي وتصاعدت أعمدة دخان من المكان.

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وكشف مصدر أمني للصحيفة، أن "عبوة ناسفة انفجرت لحظة مرور دورية عسكرية".

وأشار المصدر إلى أن اندلاع اشتباكات وإطلاق نار كثيف عقب التفجير.

وحسب وسائل إعلام محلية، نقلا عن سكان المنطقة، أدى الانفجار إلى سقوط عدد من الجرحى الجنود والمواطنين.

وأضافوا أن "قوات الأمن أطلقوا النار عقب الانفجار في محاولة لاستهداف المهاجمين".

يشار إلى أن منطقة دار سعد تشهد في الأونة الأخيرة حملات أمنية مكثفة تستهدف الجماعات التخريبية التي كانت متمركزة في المدينة.

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