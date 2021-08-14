شابان فلسطينيان يحولان طائرة إلى مطعم في نابلس... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ويستكمل الأخوان الصيرفي أعمال صيانة وإعادة تأهيل طائرة "بيونغ 707"، لتصبح مطعمًا، معتزميْن افتتاح المشروع أمام الزبائن خلال شهر.

وأطلق الفلسطينيان على مشروعهما اسم "مطعم وكوفي شوب الطائرة الفلسطينية الأردنية الصيرفي– نابلس".

​قال خميس الصيرفي: "في البداية، ستكون الطائرة عبارة عن مقهى، وصالة لإقامة حفلات الأعراس والمناسبات، ثم ستتحول إلى مطعم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "العهد" الفلسطينية.

وبينما يتفقد الطائرة التي أجريت لها عملية تفكيك لكل ما بداخلها من معدات، قال الصيرفي: "سنضع مقاعد مخصصة لعقد القران، وإقامة الحفلات المصغرة في الداخل".

وأضاف خميس الصيرفي: "المكان هنا مناسب، المطعم الطائرة على طريق منطقة الباذان السياحية التي يقصدها السياح من كافة محافظات الضفة الغربية، والداخل المحتل".

ويتوقع الشابان نجاح مشروعهما، وقال خميس الصيرفي "كثير من الفلسطينيين لم يركبوا طائرة في حياتهم، سيأتون إلى هنا بالرغم من أنها لن تقلع بهم، لكنها ستقلع في مخيلتهم".