عملية مهمة... القوات العراقية تلاحق عناصر إرهابية لتأمين حزام بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Ground Forces Command

وأوضح الخفاجي، أن القوات انطلقت بعملية مهمة جدا في قضاء الطارمية شمالي بغداد، لتأمين حزام العاصمة وملاحقة الإرهابيين وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عناصر إرهابية في منطقة الزور التابعة للقضاء.

وأكد اللواء، أن قيادة عمليات بغداد تلاحق الإرهابيين في المنطقة المذكورة لتطهيرها وتأمينها بالكامل كونها شهدت تواجدا للعناصر الإرهابية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك" صباح اليوم، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تشرع قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، في السادسة صباحا، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد.

وأفادت الخلية، بإن العملية اشتركت فيها وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى.

ونوهت، إلى أن العملية تهدف إلى تعقب عناصر عصابات "داعش" الإرهابية ( التنظيم المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في هذه المناطق، ملمحة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتمكنت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني والفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وحشد الطارمية، في التاسع من الشهر الجاري، من قتل الإرهابي (عمر جواد المشهداني) في كمين محكم.

وكشف خلية الإعلام الأمني في بيان يوم الانين الماضي، بحسب المعلومات المتوفرة فإن "هذا الإرهابي (عمر جواد المشهداني) هو الذي يقوم بنقل الإرهابيين الانتحاريين لتنفيذ عملياتهم ضد الأبرياء".

ويعتبر قضاء الطارمية، أحد الاقضية الستة المسماة حزام بغداد، وأهمها كونه يربط بين أربع محافظات هي العاصمة، وصلاح الدين، شمالا، وديالى، شرقا، والأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.