شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن بدء تلقيح فئة 18 سنة فما فوق ضد كورونا لتحقيق المناعة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، لتشمل الأشخاص البالغين من عمر 18 سنة فما فوق؛ بهدف تسريع عملية التلقيح وتحقيق المناعة الجماعية.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أنه من أجل تسهيل استفادة المواطنات والمواطنين من عملية التلقيح، فإنه بإمكان الأشخاص من سن 18 عاما التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية، بدون شرط عنوان وبلد السكن.
ودعت الصحة المغربية إلى مواصلة عملية التلقيح ضد كوفيد - 19، واتباع توجيهات السلطات الصحية، مع الاستمرار في التقيد التام بالإجراءات الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، تفاديا لانتقال العدوى خاصة في ظل انتشار سلالات متحورة أكثر شراسة وفتكا.
يشار إلى أن المغرب سجل أمس، 10 آلاف و752 إصابة جديدة، وبلغ عدد الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى ضد الفيروس التاجي أكثر من 16 مليونا، وبالجرعة الثانية أكثر من 11 مليون شخص.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 16 مليونا و 34 ألفا و 986 شخصا حتى اليوم.
وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 317 ألفا و854 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما أفادت بأن 63360 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقيي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 11 مليونا و 229 ألفا و 174 شخصا.
وتسلم قرابة 30 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس، وسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 701325.