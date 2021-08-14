المغرب يعلن بدء تلقيح فئة 18 سنة فما فوق ضد كورونا لتحقيق المناعة الجماعية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، لتشمل الأشخاص البالغين من عمر 18 سنة فما فوق؛ بهدف تسريع عملية التلقيح وتحقيق المناعة الجماعية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أنه من أجل تسهيل استفادة المواطنات والمواطنين من عملية التلقيح، فإنه بإمكان الأشخاص من سن 18 عاما التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية، بدون شرط عنوان وبلد السكن.



ودعت الصحة المغربية إلى مواصلة عملية التلقيح ضد كوفيد - 19، واتباع توجيهات السلطات الصحية، مع الاستمرار في التقيد التام بالإجراءات الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، تفاديا لانتقال العدوى خاصة في ظل انتشار سلالات متحورة أكثر شراسة وفتكا.



يشار إلى أن المغرب سجل أمس، 10 آلاف و752 إصابة جديدة، وبلغ عدد الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى ضد الفيروس التاجي أكثر من 16 مليونا، وبالجرعة الثانية أكثر من 11 مليون شخص.