شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجار ضخم شرقى مدينة عدن فى اليمن وأنباء عن استهداف قائد شرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شبكة "روسيا اليوم" بسماع دوى انفجار ضخم في مديرية دار سعد شمال شرق مدينة عدن بجنوب اليمن، مشيرا إلى أن مصادر محلية أكدت استهداف قائد شرطة دار سعد، صالح الذرحانى، بعبوة ناسفة.

ولفتت المصادر إلى أن اشتباكات مسلحة أعقبت الانفجار بين قوات الأمن وجماعة مسلحة.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الاريانى أن تصاعد جرائم القتل المروعة التي ارتكبتها عناصر مليشيا الحوثي المنخرطة فيما يسمى "دورات ثقافية" والعائدة من الجبهات بحق آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وإخوانهم وأقاربهم مؤخرا، مؤشر خطير يعكس مدى همجية هذه المليشيا ووحشيتها ودمويتها، وإرهابها الذي لا يختلف عن القاعدة وداعش.

وطالب الأرياني - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية السبت - المجتمع الدولي بإدراك حقيقة مليشيا الحوثي التي لا يمكن أن تتعايش مع الآخر، ولا يمكن أن تكون جزءا من تسوية سياسية ومسار لبناء السلام في اليمن، كون ذلك يتعارض مع فطرتها ومشروعها، والعمل على إسناد اليمنيين في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والتأسيس للمستقبل الذي يستحقونه.

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني أن تصاعد جرائم القتل المروعة التي ارتكبتها عناصر مليشيا الحوثي المنخرطة فيما يسمى "دورات ثقافية" والعائدة من الجبهات بحق آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وإخوانهم وأقاربهم مؤخرا، مؤشر خطير يعكس مدى همجية هذه المليشيا ووحشيتها ودمويتها، وإرهابها الذي لا يختلف عن القاعدة وداعش.

وطالب الأرياني - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية السبت - المجتمع الدولي بإدراك حقيقة مليشيا الحوثي التي لا يمكن أن تتعايش مع الآخر، ولا يمكن أن تكون جزءا من تسوية سياسية ومسار لبناء السلام في اليمن، كون ذلك يتعارض مع فطرتها ومشروعها، والعمل على إسناد اليمنيين في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والتأسيس للمستقبل الذي يستحقونه.