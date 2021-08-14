شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: مسار تشكيل الحكومة المقبلة سالك وآمل أن تبصر النور قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن مسار تشكيل الحكومة المقبلة سالك، قائلا: "آمل أن تبصر النور قريبا"، وأضاف:"تتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين"، بحسب LBC الاخبارية اللبنانية.

وأكد فى كلمة له اليوم، السبت أمام وفد شبابى،: سنواجه الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل وتهرب البعض مما يترتب عليه من واجبات، مضيفا: أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جوبه بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلاّ وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محلياً ودولياً.

وتابع عون بشأن الأوضاع المالية، أن الظروف الصعبة في البلاد نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن أن تقضي على عزيمتنا في معالجتها.