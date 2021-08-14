السيسي: لن يتم إلغاء الدعم لكن سنعيد تنظيمه... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي، اليوم السبت خلال كلمة بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر: "إن الدعم في السنة يقدر بنحو 275 مليار جنيه، بما يعادل في 10 سنوات 2 تريليون وثلاثة أرباع التريليون، وربما يصل الرقم لـ 3 تريليونات جنيه".

وأضاف السيسي أن: "تعديل الدعم هدفه تغيير البلد وذلك مش عشان الناس تحبنا، ولكن بنعمل اللى يرضى ربنا، ونتصدى لقضايا كل الناس لا تتصدى لها.. ومفيش حاجة اسمها ماليش دعوة.. وعشان نقدر نكمل الموضوع كويس لازم نعيد ترتيب وصياغه دعمنا للناس".

وأكد السيسي، أن تطوير الريف المصري من صرف صحي وكهرباء وتبيطن ترع وصحة تعليم يصل لـ 700 و800 مليار جنيه في 3 سنوات اي نحو ثلث مبلغ الدعم.

وبين السيسي في كلمته أنه "تم تطوير الصرف الصحي من 12% فقط لنحو 40% في 7 سنوات".

هذا وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق إنه قد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم.

وتابع الرئيس أنه يجب أن يتوقف بيع الرغيف بـ5 قروش، وأن الوقت قد حان لزيادة السعر، حسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وأشار السيسي إلى أن ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة "هذا أمر يجب أن يتوقف".

وتابع السيسي: "أنا اللي هشيل مسؤولية زيادة ثمن رغيف الخبز.. مش الدكتور مدبولي"، موضحا "محدش يقولي سعر الرغيف متقربش منه.. لأ هقرب منه".

وأكد السيسي أن تسعير الرغيف المعمول به منذ عقود حان الوقت لتغييره "لمواكبة سياسات الدولة".

وأوضح السيسي أن الوجبات المدرسية تتكلف 8 مليارات جنيه سنويا، وتتحملها الدولة من ميزانيتها.