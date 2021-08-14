جدل في سوريا... هل سيتم قطع الإنترنت يوميا من 12 ليلا وحتى 7 صباحا؟

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في المنشورات المتداولة منذ أيام على مواقع التواصل في سوريا أن وزارة الاتصالات قررت "قطع خدمة الإنترنت من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة السابعة صباحاً" اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

الحقيقة

نفت السلطات السورية صحة هذه الأنباء.

ونشرت صفحةوزارة الاتصالات السورية على حسابها الرسمي بفيسبوك نسخة من هذه المنشورات المتداولة وأرفقتها بتعليق "خبر كاذب".

وبعد البحث، تبين أن هذه المنشورات قد انتشرت بعد سلسلة قرارات اتخذتها السلطات المحلية في دمشق وعدد من المناطق الأخرى بإقفال الأسواق والمتاجر في مواعيد محددة.

ولذلك، فإنه من المرجح أن تكون هذه المنشورات قد ظهرت في البداية على سبيل الدعابة والسخرية، لكنها انتشرت فيما بعد على أنها حقيقية.

وجاء في بعض المنشورات الساخرة "قطع الإنترنت في سوريا من 12 ليلا حتى السابعة صباحا .. الحكومة تحرص على صحة المواطن".

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