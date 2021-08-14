خبيرة علاج طبيعي تكشف حقيقة العلاج بطقطقة العظام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت خبيرة علاج طبيعي عن حقيقة العلاج بطقطقة العظام الذي انتشرت مقاطع مصورة عنه في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت الدكتورة مروج نديم، وهي اختصاصية علاج طبيعي وتأهيل في مصر، إن هذا الأسلوب الطبيعي يُستخدم علاجاً تكميلياً في الخطة الطبية، مشيرةً إلى أن هناك مدارس متخصصة في تعليم هذا النوع من العلاج.

وأضافت مروج، خلال لقائها أمس على شاشة قناة «تِنْ» الفضائية، إنه فكرة أمان طقطقة العظام يعتمد على الشخص الذي يقوم بالأمر، لافتةً إلى ضرورة أن يكون الشخص الذي يمارس هذا الأسلوب العلاجي مؤهلاً ولديه ما يثبت ذلك.

وذكرت أن طقطقة العظام علم يرجع تاريخه إلى عام 1895، محذرةً من خطورة اتباعه في حال إصابة المريض بانزلاقات غضروفية متقدمة.