السيسي: "المناطق العشوائية هي نتيجة عدم سيطرة الدولة على حالها"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري أثناء افتتاح العديد من المشروعات السكنية، اليوم السبت.

وأضاف السيسي أن "قضية الوعي هي الأهم في المرحلة الحالية".

وأوضح أن "البعض يرى عدم وجود إرادة سياسية لحل القضية، ولكن الأزمة مركبة أنتجت حالة يصعب على الدولة تجاوزها".

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وأشار إلى "رغبة المواطنين في الحياة؛ ما أدى إلى وجود خلل عشوائي وسكني".

وتابع قائلا إن "عدم ضبط النمو السكاني والتحكم في المصروفات، أمران سيعودان بالسلب على عمليات النمو الجارية الآن، وتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة".

ولفت إلى أن "الوحدات السكنية الجديدة تكلفتها تتجاوز 400 ألف جنيه، فضلا عن الأثاث والأجهزة التي تقدر تكلفتها بـ50 ألف جنيه".

وأكد أن "الدولة لا تطلب من سكان العشوائيات شيئا سوى أموال الصيانة، ولا نستهدف شيئا غير تغيير حياة الناس".

وواصل قائلا: "علماء النفس والاجتماع عليهم الإجابة عن حال المواطنين والشباب في المناطق العشوائية"، متسائلا: "كيف سيكون المزاج العام لهم؟.. كيف ستكون سلوكياتهم؟.. هل سيكون لديهم مستقبل أو طموح؟".

وذكر أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا "ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى".

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