"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي بمحافظة مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل) بصاروخ أرض - جو وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مَدْغِل (شمال غربي) محافظة مأرب".

وأضاف أن "عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقاً إن شاء الله".

والطائرة هي الثالثة من نوعها التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال أقل من شهرين، إذ أعلنت الجماعة في 22 يونيو/ حزيران الماضي، إسقاط طائرة "سكان إيغل" مماثلة في منطقة المَشْجَح بمديرية صِرواح (غرب مأرب) أكثر جبهات القتال احتداماً بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، في محافظة مأرب الغنية بالنفط، سبقها إسقاط طائرة من النوع ذاته في 20 من الشهر نفسه بذات المنطقة.

وفي 21 مارس/ آذار الماضي، أعلنت "أنصار الله" تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة للتحالف ما بين مقاتلة واستطلاعية منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس 2015.